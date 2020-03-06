Конфликт ярославских школьниц привлек внимание детского омбудсмена

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области возбудил производство по факту конфликта школьниц и избиения отца одной из них.

Инцидент произошел 1 марта в Красноперекопском районе Ярославля. На улице Маланова подрались несколько девочек-подростков, одна из которых занимается единоборствами в спортшколе. В конфликт попытался вмешаться отец одной из участниц потасовки, однако мужчина был избит, и ему потребовалась медицинская помощь.

- По данному факту мы возбудили производство, - рассказал "РГ" ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин. - Будем работать со школами, в которых участники драки учатся, в том числе со спортивной школой. И, конечно, с семьями, потому что недопустимо, чтобы компании подростков превращались в банду.

По словам омбудсмена, инцидент возник из-за воспитанницы спортивной школы, которая имеет определенные навыки в боевых искусствах. И в спортивной школе ей должны были объяснить, что приобретенные умения можно использовать только в мирных целях.

В полиции по факту драки тоже проводят проверку. По словам официального представителя УМВД по Ярославской области Марины Кокуевой, все участники конфликта установлены.