Курскую чиновницу заподозрили в хищении 1,6 млн рублей

В Курской области возбуждены дела против двух сотрудниц районной администрации. Одна подозревается в хищении бюджетных средств, вторая - в недостаточном контроле за подчиненной.

По информации Щигровской межрайонной прокуратуры, которая провела проверку исполнения бюджетного законодательства, руководитель одного из структурных подразделений администрации Щигровского района плохо контролировала работу подчиненных сотрудников и следила за соблюдением финансовой дисциплины.

- Это позволило ее подчиненной похитить из муниципального бюджета более одного миллиона 600 тысяч рублей, - рассказали в надзорном ведомстве.

В итоге против руководителя подразделения администрации было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), а в отношении ее подчиненной ведется расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере.