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06.03.2020 13:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Курскую чиновницу заподозрили в хищении 1,6 млн рублей

Текст: Элина Труханова

В Курской области возбуждены дела против двух сотрудниц районной администрации. Одна подозревается в хищении бюджетных средств, вторая - в недостаточном контроле за подчиненной.

В Ставрополе преступная группа похитила из бюджета 37 млн рублей

По информации Щигровской межрайонной прокуратуры, которая провела проверку исполнения бюджетного законодательства, руководитель одного из структурных подразделений администрации Щигровского района плохо контролировала работу подчиненных сотрудников и следила за соблюдением финансовой дисциплины.

- Это позволило ее подчиненной похитить из муниципального бюджета более одного миллиона 600 тысяч рублей, - рассказали в надзорном ведомстве.

В итоге против руководителя подразделения администрации было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), а в отношении ее подчиненной ведется расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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