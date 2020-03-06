Путин пообещал упростить процедуру получения пособия на детей

Президент России Владимир Путин объявил, что скоро подпишет указ, который упростит получение пособия на детей.

На встрече с общественностью в Иваново одна из женщин попросила облегчить процедуру получения таких пособий. "Вы абсолютно правы. Здесь самое главное - добиться того, чтобы это не было обременительно", - согласился Владимир Путин.

Глава государства сообщил, что готовится указ, который он в самое ближайшее время подпишет. "Мы рассчитываем на то, что все технические процедуры будут наименее обременительными", - заметил он.

"Заявление написал, а в дальнейшем чтобы это вообще шло в электронном виде", - также добавил Путин. Правда добавил, что региональные власти должны подготовить соответствующие системы.