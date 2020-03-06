Путину пожаловались на трубу в Иваново

Во время рабочей поездки в Ивановскую область президент вышел пообщаться с жителями Иваново, которые ждали на улице. Одному из них он пообещал помочь через губернатора.

"Помогите мне пожалуйста! - взмолился мужчина. - Я живу на газовой трубе и никто не хочет мной заниматься". Владимир Путин спросил адрес и фамилию. Ивановец представился и посетовал: "Губернатор в курсе".

"Губернатор - вот он, рядышком", - указал на Станислава Воскресенского глава государства. "Я ему писал очень много: одни отписки", - продолжал жаловаться мужчина. "Наверное, это не он", - вступился за регионального лидера президент. Тогда мужчина обратился уже напрямую к губернатору: "У меня есть свидетельство о праве на собственность на землю, кадастровый паспорт". "Вы поговорите, потом мне доложат, какова ситуация", - заметил Путин. "Потому что из-за этой трубы я без отопления живу 10 лет", - не стал дожидаться доклада мужчина.

"Мы вас любим", - раздался из толпы женский голос. "Я вас тоже", - заверил жителей Путин.

Глава государства также сфотографировался с желающими, в том числе и с младенцем Викторией: малышку он взял на руки.