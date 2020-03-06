СК начал проверку после смерти украинских шахматистов в Москве

Столичное ГСУ СК начало проверку после смерти парня и девушки в квартире на западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, погибшей девушке было 18 лет, а мужчине 26. Популярные паблики назвали фамилии потерпевших, профессиональных шахматистов из Украины. Девушка, согласно рейтинг-листу ФИДЕ, была мастером, а мужчина - гроссмейстером. Обоих, как уже писала "РГ", нашли мертвыми в квартире на Кастанаевской улице.

Криминалисты и эксперты выясняют причины их смерти. Визуальных следов насилия на телах не обнаружено.