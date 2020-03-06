Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.03.2020 11:57
Рубрика: Дороги

Строительство платного дублера МКАД планируют закончить к 2026 году

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Проектирование платного дублера МКАД, который пройдет по новой Москве и Подмосковью, завершится до 2022 года. Об этом агентству "Москва" заявили в подмосковном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
В Подмосковье появится платный дублер МКАД

Трасса Солнцево - Бутово - Видное - Каширское шоссе - Молоково - Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный будет строится по концессионному соглашению. Протяженность магистрали составит 53 километра, ориентировочная стоимость проезда - десять рублей за километр. Новая дорога позволит автомобилистам быстрее въезжать на столичные хорды, время в пути до аэропортов Домодедово и Жуковский существенно сократится.

Предполагается, что строительство могут завершить уже к осени 2026 года.