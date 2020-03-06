Строительство платного дублера МКАД планируют закончить к 2026 году

Проектирование платного дублера МКАД, который пройдет по новой Москве и Подмосковью, завершится до 2022 года. Об этом агентству "Москва" заявили в подмосковном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

Трасса Солнцево - Бутово - Видное - Каширское шоссе - Молоково - Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный будет строится по концессионному соглашению. Протяженность магистрали составит 53 километра, ориентировочная стоимость проезда - десять рублей за километр. Новая дорога позволит автомобилистам быстрее въезжать на столичные хорды, время в пути до аэропортов Домодедово и Жуковский существенно сократится.

Предполагается, что строительство могут завершить уже к осени 2026 года.