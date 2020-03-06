В Москве распустилась мать-и-мачеха

На природоохранных территориях столицы распустились цветы мать-и-мачехи. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, в конце февраля в столичном регионе распустились подснежники, а сейчас на некоторых территориях города обнаружили первые цветы мать-и-мачехи, которые обычно зацветают в конце марта - начале апреля.

- Первые цветы заметили в Битцевском лесу и в районе "Царской пасеки" в Измайловском лесопарке, - рассказали "РГ" в пресс-службе департамента. - Связано ранее цветение с аномально теплой погодой.

Как отметили в пресс-службе, период цветения этих растений достигает почти 40 дней, при этом цветки появляются раньше листьев. К слову, из-за этой особенности в Англии растение называют "сын раньше отца". В России цветок получил свое название из-за особенности его листьев: верхний слой гладкий и холодный, а нижний мягкий и пушистый.