На Камчатке утопившая своих детей женщина пойдет под суд

На Камчатке завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины, которая утопила двух своих детей (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ).

В сентябре прошлого года она лишила жизни пятилетнего сына и полуторамесячную дочь. Привязала к себе мальчика, девочку взяла на руки и зашла с ними в бухту Крашенникова в городе Вилючинске. После этого удерживала детей под водой, пока они не задохнулись. Сама тоже собиралась свести счеты с жизнью, но очевидцы вызвали правоохранителей, которые вытащили всех троих из воды. Малышей откачать не удалось.

Как сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК РФ, на преступление женщину толкнули "трудности личного характера".

"Возникло невротическое расстройство в виде расстройства адаптации, кратковременной депрессивной реакции, не лишающее ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении.

Детей она убила, не желая, "чтобы после ее смерти он в жизни испытали те же, неизбежные, по ее мнению, трудности".

Если быть конкретнее, женщина пошла на такой страшный шаг из-за измены мужчины, от которого родила дочь.

Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Подозреваемая находится под стражей.