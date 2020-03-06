Новости

Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США 05:05
На Камчатке утопившая своих детей женщина пойдет под суд 05:02
Власти Бразилии решили отозвать своих дипломатов из Венесуэлы 04:34
В Хабаровском крае под лед провалилась машина с людьми 04:23
Сенатор Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки в США 04:14
Три бомбардировщика ТОФ "уничтожили" подлодку в Японском море 04:10
В Приморье артиллеристы ТОФ нашли "противника" с помощью беспилотников 03:50
Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым 03:36
В Бразилии за день зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом 03:22
Госдеп США поднял до наивысшего уровень опасности поездок на Гаити 02:46
Трамп предложит России и КНР новую инициативу по контролю над вооружениями 01:41
В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка 00:11
В "Сбербанке онлайн" теперь можно инвестировать в ПИФы 05.03.2020
Анастасия Ракова: Ситуация по коронавирусу в Москве остается стабильной 05.03.2020
В "Яндексе" рассказали о мерах для защиты от коронавируса 05.03.2020
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя "Чернобыля" 05.03.2020
Первый женский морской экипаж сформирован в ВМФ России 05.03.2020
Путин расскажет Асаду о переговорах с Эрдоганом 05.03.2020
Русская гуманитарная миссия укрепляет позиции России на Балканах 05.03.2020
Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии 05.03.2020
Медведев прибыл в Казахстан, где обсудит сотрудничество в сфере безопасности 05.03.2020
"Салават Юлаев" вышел вперед в серии против "Авангарда" 05.03.2020
Белоусов сообщил о решении не проводить ПМЭФ-2020 05.03.2020
В Британии впервые скончался пациент с коронавирусом 05.03.2020
ФНС: В РФ зарегистрировались более полумиллиона самозанятых 05.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
06.03.2020 05:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке утопившая своих детей женщина пойдет под суд

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины, которая утопила двух своих детей (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ).

В сентябре прошлого года она лишила жизни пятилетнего сына и полуторамесячную дочь. Привязала к себе мальчика, девочку взяла на руки и зашла с ними в бухту Крашенникова в городе Вилючинске. После этого удерживала детей под водой, пока они не задохнулись. Сама тоже собиралась свести счеты с жизнью, но очевидцы вызвали правоохранителей, которые вытащили всех троих из воды. Малышей откачать не удалось.

Под Воронежем мать попыталась утопить приемного сына

Как сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК РФ, на преступление женщину толкнули "трудности личного характера".

"Возникло невротическое расстройство в виде расстройства адаптации, кратковременной депрессивной реакции, не лишающее ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении.

Детей она убила, не желая, "чтобы после ее смерти он в жизни испытали те же, неизбежные, по ее мнению, трудности".

Если быть конкретнее, женщина пошла на такой страшный шаг из-за измены мужчины, от которого родила дочь.

Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Подозреваемая находится под стражей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Лидеры фракций заверили Путина в поддержке его поправок в Конституцию
В правительстве распределены полномочия заместителей главы аппарата
Трамп предложит России и КНР новую инициативу по контролю над вооружениями
Белоусов сообщил о решении не проводить ПМЭФ-2020
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Как защититься от хакерских атак на свою платежную карту
Видео
Видео
Обочечник поспешил встроиться в ряд и попал в аварию