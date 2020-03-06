В Кирове директора детского учреждения заподозрили в покупке диплома

УМВД по Кировской области возбудило уголовное дело по факту возможной подделки диплома о высшем образовании руководством детского учреждения.

Об этом "РГ" сообщил уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

По его словам, к нему поступила информация о том, что директор и его заместитель одного из детских учреждений хвастались "купленными дипломами".

- Была у нас доля сомнений в правдоподобности подобной ситуации, но отработали по полной, - сообщил Владимир Шабардин.

В итоге по результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33 и части 1 статьи 327 УК РФ "Пособничество в подделке официального документа предоставляющего права".

Название учреждения пока не разглашается.