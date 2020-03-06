В Пензе заведующего травматологией осудили за смерть ребенка

Заведующему травматологического пункта Пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова вынесли приговор за врачебную ошибку. Он приговорен к ограничению свободы на полтора года за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

В пятницу приговор вынес Ленинский районный суд Пензы.

Трагедия произошла в октябре 2018 года, когда в травмпункт поступил мальчик с переломом правой руки. После наложения гипсовой лангеты его отпустили домой. На следующий день ребенка доставили в ту же больницу на "скорой". Он жаловался на боли в руке и отек.

Врач-травматолог, исполнявший на тот момент обязанности заведующего отделением, недооценил степень тяжести состояния пациента и не госпитализировал его в стационар. Восьмого октября ребенка привезла в больницу уже реанимационная бригада. Мальчик скончался спустя несколько часов.

Как установило следствие, смерть ребенка наступила от синдрома длительного сдавливания мягких тканей правой руки, осложнившегося острой почечной, сердечной и полиорганной недостаточностью и интоксикацией.

Врача также лишили права заниматься медицинской деятельностью сроком на два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.