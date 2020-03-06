В Перми задержали двух фальшивомонетчиков

Два жителя Перми были задержаны полицией по подозрению в изготовлении и распространении фальшивых банкнот.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленники расплачивались за различные товары фальшивыми купюрами номиналом 5000 рублей. Как правило, они приобретали букеты цветов стоимостью 1000 - 1500 рублей и при этом получали сдачу настоящими купюрами. Помимо этого, мужчины рассчитывались с частными продавцами фальшивками при покупке дорогих смартфонов.

В отношении двух пермяков возбуждено уголовное дело по статье № 186 УК РФ "Сбыт поддельных денег". Их подозревают в совершении 20 преступлений на территории Перми, Челябинска и Москвы.