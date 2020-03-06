На Алтае в пожаре погибла семья с трехлетним ребенком

В Бийске минувшей ночью сгорел частный дом, погибла семья - трое человек, в том числе трехлетняя девочка. Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело.

Как рассказала помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова, частный дом загорелся ночью 6 марта. После того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили на пепелище тела 70-летней женщины, ее 40-летнего сына и 3-летней внучки. По предварительной версии, дом с печным отоплением мог загореться из-за неправильной эксплуатации печи. Чтобы установить истинные причины трагедии, следователи уже назначили судебно-медицинскую, пожаро-техническую и криминалистическую экспертизы.

По словам Елены Коноваловой, расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ) продолжается.