Новосибирцы стали реже болеть гриппом из-за профилактики коронавируса

На сегодняшний день в Новосибирской области нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил на заседании оперативного штаба губернатор Андрей Травников. По его словам, центр Роспотребнадзора "Вектор" не обнаружил вируса ни в одной из проб, взятых как у жителей области, так и у находившихся на ее территории представителей других регионов России и зарубежных стран.

По поручению губернатора Новосибирской в области будут приняты дополнительные меры профилактики и борьбы с вирусными инфекциями. Особое внимание уделят общественным местам, учреждениям образования и социального обслуживания населения. Как сообщил министр образования региона Сергей Федорчук, с начала эпидемиологического сезона в школах и детских садах усилен дезинфекционный режим и так называемый "утренний фильтр", ограничено проведение массовых мероприятий.

Продолжают выявлять граждан, в течение последних 14 дней побывавших в эпидемиологически неблагополучных странах и прибывающих в Новосибирскую область через транзитные государства. В аэропорту Толмачево усилен санитарно-карантинный режим. В среднем сотрудники воздушного порта проверяют в сутки пассажиров 18 рейсов - это более трех тысяч человек.

Губернатор подчеркнул, что благодаря этой работе в области удалось значительно уменьшить процент заболевших традиционными вирусными инфекциями - ОРВИ и гриппом. В нынешнем году заболеваемость снизилась на 13 процентов по сравнению со средним показателем за последние пять лет. "В связи с этим нам необходимо продолжить реализацию дополнительных мер, для того чтобы накопить опыт действий в период эпидемии, использовать эти наработки в дальнейшем", - заявил Андрей Травников.

Глава региона отметил необходимость предоставления населению оперативной информации о мерах по профилактике вирусных инфекций. Для этого открыта "горячая линия" на базе единого номера Службы 112. Также новосибирцы могут узнать об эпидемиологической обстановке в регионе, о симптоматике вирусных заболеваний по номеру 03.