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Новосибирские новоселы оценят "Умный дом" от "Ростелекома"

Более сорока владельцев квартир в новостройках по улице Тюленина в городе Новосибирске сразу после заселения смогут оценить достоинства комплексного решения "Умный дом" от "Ростелекома". Благодаря сотрудничеству со строительной компанией "Энергомонтаж" будущие собственники знакомятся с работой интеллектуальных устройств еще на этапе покупки жилья в специально оборудованной демонстрационной квартире.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

В помещении установлено все, что понадобится новоселам: датчики открытия, движения, протечки и дыма, контроллеры, умные лампочки и розетки, внешние и внутренние камеры видеонаблюдения. Приборы можно протестировать и выбрать оптимальный комплект для подключения.

"Наша система "Умный дом" позволяет сделать жизнь спокойней и удобней, потому что в том числе берет на себя часть забот по управлению бытовой техникой и позволяет создавать индивидуальные сценарии работы. Например, любой прибор - электрический чайник, утюг, вентилятор, настольную лампу и многое другое - можно подключить в сеть через управляемые умные розетки. Так оставленная не выключенной техника отключится автоматически, а чайник или обогреватель запустятся по таймеру", - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком".

Не менее понятны в использовании датчики открытия и движения. Первый посылает сигнал на сотовый телефон, в котором установлено мобильное приложение, о несанкционированном проникновении. Второй реагирует на перемещение внутри квартиры. Датчик протечки также оперативно сигнализирует хозяину жилья о возможном подтоплении, что помогает обнаружить протечку на ранней стадии и избежать проблем с соседями.

Также в квартире можно установить внутреннюю камеру с фиксацией звука и движения, предназначенную за наблюдением внутри помещения, и внешнюю, направленную на окна или лоджию. Услуга видеонаблюдения особенно популярна у семей с маленькими детьми, потому что позволяет контролировать местоположение ребенка.

"Мы оценили инициативу "Ростелекома" по внедрению комплекса услуг "Умный дом" и увидели в этом возможность повысить лояльность покупателей, сделать более привлекательными наши предложения на рынке", - рассказал генеральный директор ГК "Энергомонтаж" Иван Сидоренко.

Для подключения доступны три комплекта: "Базовый", "Расширенный" и "Управление". Подробнее об интеллектуальном решении можно узнать на сайте rt.ru, по телефону 8 800 100 0 800 и в офисах продаж "Ростелекома".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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