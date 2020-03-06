В Ангарске 13 школьников заразились кишечной инфекцией

В городе Ангарск Иркутской области 13 учащихся местной гимназии отправлены на амбулаторное лечение с подозрением на кишечную инфекцию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав, происхождение инфекции еще не установлено.

Предварительно, это ротавирус или норовирус - то есть, речь не идет о пищевом отравлении. Состояние детей удовлетворительное.

Добавим, что сейчас Роспотребнадзор по Иркутской области расследует вспышку острой кишечной инфекции, зафиксированной 4 марта в Иркутске и Шелеховском районе. Все пострадавшие ели продукты, купленные в местной сети супермаркетов. В больницу попали десять человек.