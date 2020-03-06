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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Канске мать-алиментщица пряталась от приставов под кроватью

Текст: Алексей Бондарев

В городе Канске Красноярского края судебные приставы нашли 28-летнюю женщину, скрывающуюся от алиментов, под кроватью. Как сообщили "РГ" в пресс-службе УФССП по краю, за ней числится долг в 100 тысяч рублей.

По решению суда она должны была отчислять деньги на содержание 8-летнего сына, но не делала этого, ссылаясь на отсутствие работы.

Фото: iStock
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"Наказанием стали обязательные работы сроком на 100 часов, которые гражданка отбывать не стала. Тогда судебный пристав-исполнитель составил в отношении нее уже другой протокол - по ст. 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания", рассмотрев материал, суд назначил семь суток административного ареста. Непосредственно из зала суда женщина отправилась в камеру для административно осужденных. Однако после отбытия наказания прежнее бездействие продолжилось: ни выплаты алиментов, ни отработки обязательных часов и игнорирование требований судебного пристава-исполнителя", - рассказали в УФССП.

Приставы пришли к ней домой и нашли женщину под кроватью. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Полномочия судебных приставов

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