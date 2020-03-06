В Канске мать-алиментщица пряталась от приставов под кроватью

В городе Канске Красноярского края судебные приставы нашли 28-летнюю женщину, скрывающуюся от алиментов, под кроватью. Как сообщили "РГ" в пресс-службе УФССП по краю, за ней числится долг в 100 тысяч рублей.

По решению суда она должны была отчислять деньги на содержание 8-летнего сына, но не делала этого, ссылаясь на отсутствие работы.

"Наказанием стали обязательные работы сроком на 100 часов, которые гражданка отбывать не стала. Тогда судебный пристав-исполнитель составил в отношении нее уже другой протокол - по ст. 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания", рассмотрев материал, суд назначил семь суток административного ареста. Непосредственно из зала суда женщина отправилась в камеру для административно осужденных. Однако после отбытия наказания прежнее бездействие продолжилось: ни выплаты алиментов, ни отработки обязательных часов и игнорирование требований судебного пристава-исполнителя", - рассказали в УФССП.

Приставы пришли к ней домой и нашли женщину под кроватью. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".