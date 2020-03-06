Новости

Захарова обвинила Нидерланды в давлении на суд по делу MH17 13:08
Электромобиль Hummer получит вдвое большую батарею, чем у Tesla 13:03
В Пензе заведующего травматологией осудили за смерть ребенка 12:58
В Кирове директора детского учреждения заподозрили в покупке диплома 12:41
В Томске придумали, как очистить воду от нефти с помощью губки для посуды 12:39
Видео: полисмены вытащили шофера из горящей кабины за миг до взрыва 12:22
Японскую печатную графику 70-х представят в городе на Неве 12:21
Китай ответил на предложение Трампа присоединиться к переговорам по разоружению 12:21
Медики рассказали о распространенных аминокислотах, провоцирующих инсульт 12:20
Вашье-Лаграв заменит Раджабова на шахматном турнире претендентов в РФ 12:19
"У нас, женщин, есть только два оружия". Какие? Тест к 8 Марта 12:15
Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны 12:10
Ярославский застройщик отправлен в колонию за обман дольщиков 12:06
В Канске мать-алиментщица пряталась от приставов под кроватью 12:06
В Ленобласти объявили в розыск мужчину с трупом в багажнике 12:00
В Москве задержан тренер-педофил 11:57
Строительство платного дублера МКАД планируют закончить к 2026 году 11:57
Госдума отменяет форум "Развитие парламентаризма" из-за коронавируса 11:56
Из Иванова отправятся прямые поезда в Крым 11:49
В Новосибирской области погиб чемпион мира по плаванию из Омска 11:40
Стало известно, сколько на 8 марта стоит завтрак в постель в городах РФ 11:34
На Урале стартовал полуфинал конкурса для учителей будущего 11:33
В Ангарске 13 школьников заразились кишечной инфекцией 11:32
Красноярский экономический форум перенесен на неопределенный срок 11:30
Путин назвал Терешкову настоящим героем 11:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
06.03.2020 11:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирской области погиб чемпион мира по плаванию из Омска

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Авария, произошедшая 5 марта в Барабинском районе Новосибирской области унесла жизнь 23-летнего омского спортсмена Александра Макарова, готовившегося выступить на Паралимпиаде-2020 в Токио.

Фото: Пресс-служба Кубанского казачьего хора
Вокалист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб в ДТП

Как сообщили в министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Александр Макаров в сентябре прошлого года триумфально выступил на Чемпионате мира по плаванию в Лондоне, завоевав три золотые медали. А на днях участвовал в Чемпионате Сибири, где также взял три золотых медали и одно "серебро".

- В 2016-м омский пловец здорово выступил на чемпионате Европы, положив в свою копилку еще пять наград различного достоинства, не хватало только "золота", - рассказали в пресс-службе регионального минспорта. - Надеялся он как минимум повторить свой успех и на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, однако сборная России была отстранена от участия в них. Между тем на Альтернативных Паралимпийских играх в Москве омич завоевал три золотые медали, снова доказав, что в нашей стране ему нет равных.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что ДТП произошло на трассе Р-254 "Иртыш" около 10 утра по местному времени. Александр Макаров находился за рулем Kia Sportage, на 1158 километре трассы он выехал на встречную полосу и влетел в грузовик Scania. Помимо Макарова, в машине находился 21-летний пассажир, он доставлен в больницу.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Лидеры фракций заверили Путина в поддержке его поправок в Конституцию
Китай ответил на предложение Трампа присоединиться к переговорам по разоружению
МИД РФ направил ноту протеста в Италию из-за дела биатлониста Логинова
Красноярский экономический форум перенесен на неопределенный срок
В Донбассе заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского
Как защититься от хакерских атак на свою платежную карту
Видео
Видео
Обочечник поспешил встроиться в ряд и попал в аварию