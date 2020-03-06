В Новосибирской области погиб чемпион мира по плаванию из Омска

Авария, произошедшая 5 марта в Барабинском районе Новосибирской области унесла жизнь 23-летнего омского спортсмена Александра Макарова, готовившегося выступить на Паралимпиаде-2020 в Токио.

Как сообщили в министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Александр Макаров в сентябре прошлого года триумфально выступил на Чемпионате мира по плаванию в Лондоне, завоевав три золотые медали. А на днях участвовал в Чемпионате Сибири, где также взял три золотых медали и одно "серебро".

- В 2016-м омский пловец здорово выступил на чемпионате Европы, положив в свою копилку еще пять наград различного достоинства, не хватало только "золота", - рассказали в пресс-службе регионального минспорта. - Надеялся он как минимум повторить свой успех и на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, однако сборная России была отстранена от участия в них. Между тем на Альтернативных Паралимпийских играх в Москве омич завоевал три золотые медали, снова доказав, что в нашей стране ему нет равных.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что ДТП произошло на трассе Р-254 "Иртыш" около 10 утра по местному времени. Александр Макаров находился за рулем Kia Sportage, на 1158 километре трассы он выехал на встречную полосу и влетел в грузовик Scania. Помимо Макарова, в машине находился 21-летний пассажир, он доставлен в больницу.