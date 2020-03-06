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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске бухгалтеров МЧС заподозрили в миллионных хищениях

Текст: Наталья Граф (Омск)

Омская полиция возбудила уголовное дело в отношении двух бухгалтеров ГУ МЧС России по Омской области.

Фото: Михаил Синицын
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По данным УФСБ России по Омской области, две сотрудницы ведомства в 2016 году вносили недостоверные сведения в реестры денежного довольствия сотрудников. Таким способом бухгалтера неоднократно начисляли себе лично и друг другу на зарплатные счета различные денежные суммы.

- В настоящее время установлена причастность фигуранток к многократному хищению денежных средств на общую сумму свыше 4,2 миллиона рублей за один финансовый год, - сообщает УФСБ России по Омской области.

У следователей есть подозрения, что на самом деле сумма похищенного может быть в разы больше. В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к многочисленным эпизодам незаконного начисления денежных средств по аналогичным схемам на сумму свыше 13 миллионов рублей.

Известно, что сотрудницы уволены из МЧС.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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