В Омске бухгалтеров МЧС заподозрили в миллионных хищениях

Омская полиция возбудила уголовное дело в отношении двух бухгалтеров ГУ МЧС России по Омской области.

По данным УФСБ России по Омской области, две сотрудницы ведомства в 2016 году вносили недостоверные сведения в реестры денежного довольствия сотрудников. Таким способом бухгалтера неоднократно начисляли себе лично и друг другу на зарплатные счета различные денежные суммы.

- В настоящее время установлена причастность фигуранток к многократному хищению денежных средств на общую сумму свыше 4,2 миллиона рублей за один финансовый год, - сообщает УФСБ России по Омской области.

У следователей есть подозрения, что на самом деле сумма похищенного может быть в разы больше. В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к многочисленным эпизодам незаконного начисления денежных средств по аналогичным схемам на сумму свыше 13 миллионов рублей.

Известно, что сотрудницы уволены из МЧС.