Японскую печатную графику 70-х представят в городе на Неве

С 10 по 28 марта в Петербурге пройдет выставка "Образы и материя. Японская печатная графика 1970-х гг.", где будут представлены работы четырнадцати японских мастера определивших развитие графического искусства двадцатого века. Организатором выставки стал Японский Фонд при поддержке Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге.

В выставочный проект, организованный в Российской академии художеств, вошло около 50 произведений печатной графики 1970-1980-х годов, выполненных в технике шелкографии, литографии, печати на металле и инталии.

По словам организаторов, японское искусство чутко отреагировало на появление поп- арта, минимализма, концептуализма. 1970-е годы стали эпохой расцвета японского графического искусства, связанного с переходом к использованию в нем фотографических изображений. В то же время, именно в этот период в графике происходит изменение художественных средств, слово предоставляется самой материи, материалам, используемым при производстве гравюры - доске, бумаге, чернилам.

Это концепция нашла свое отражение в японской художественной школе "Моноха", оказавшей значительное влияние на развитие современного японского искусства. На выставке можно увидеть работы, которые создали самые известные художники того времени.

Вход на выставку будет бесплатным.