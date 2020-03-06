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06.03.2020 12:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Японскую печатную графику 70-х представят в городе на Неве

Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)

С 10 по 28 марта в Петербурге пройдет выставка "Образы и материя. Японская печатная графика 1970-х гг.", где будут представлены работы четырнадцати японских мастера определивших развитие графического искусства двадцатого века. Организатором выставки стал Японский Фонд при поддержке Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге.

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В выставочный проект, организованный в Российской академии художеств, вошло около 50 произведений печатной графики 1970-1980-х годов, выполненных в технике шелкографии, литографии, печати на металле и инталии.

По словам организаторов, японское искусство чутко отреагировало на появление поп- арта, минимализма, концептуализма. 1970-е годы стали эпохой расцвета японского графического искусства, связанного с переходом к использованию в нем фотографических изображений. В то же время, именно в этот период в графике происходит изменение художественных средств, слово предоставляется самой материи, материалам, используемым при производстве гравюры - доске, бумаге, чернилам.

Это концепция нашла свое отражение в японской художественной школе "Моноха", оказавшей значительное влияние на развитие современного японского искусства. На выставке можно увидеть работы, которые создали самые известные художники того времени.

Вход на выставку будет бесплатным.

Культура Культурный обмен Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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