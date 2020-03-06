В Ленобласти оркестр провел домашний концерт для 96-летней блокадницы

Необычный подарок к Международному женскому дню преподнес 96-летней жительнице города Кировска симфонический оркестр "Таврический". Музыканты прибыли в гости к женщине и устроили ей настоящий домашний концерт, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Зинаида Михайловна Бондаренко пережила блокаду, после войны уехала в Кировск, работала на Дубровской ТЭЦ до самой пенсии.

Зинаида Михайловна очень любит музыку и накануне Международного женского дня она получила необычный сюрприз. Музыканты сыграли для нее самые известные песни советских лет, среди них "Синий платочек", эту песню Зинаида Михайловна любит больше всего.

Выступление артистов так растрогало пенсионерку, что она не смогла сдержать слез.

В самом оркестре "Таврическом" сообщили, что музыканты иногда дают очень скромные и камерные выступления, но они очень важны. И концерт дома у Зинаиды Михайловны - это как раз такой случай.