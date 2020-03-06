"Талисман" превратил сирийский МиГ-29СМ в стелс-истребитель

МиГ-29СМ военно-воздушных сил Сирии получили бортовые комплексы обороны боевых самолетов "Талисман".

В социальных сетях обнародовано короткое видео полета одного из истребителей с таким БКО.

"Талисман" выпускается белорусской компанией "Оборонные инициативы". Он обеспечивает эффективную защиту от различных средств поражения: ракет "воздух-воздух", "земля-воздух", запускаемых комплексами ПВО, в том числе переносными типа FIM-92 Stinger и другими.

Данная разработка при выполнении боевого задания обеспечивает защиту и соседних самолетов, не оборудованных такими комплексами РЭБ.

Подобное оборудование, прозванное "электронным стелсом", также устанавливают на штурмовики Су-25, многоцелевые Су-30 и учебно-боевые Як-130.

МиГ-29СМ в настоящее время являются самыми современными истребителями в ВВС САР. Они имеют модернизированные прицельные комплексы, позволяющие эффективно применять разнообразное вооружение, в том числе ракеты последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.

По некоторым оценкам, из трех десятков "двадцать девятых" около половины сирийских самолетов являются усовершенствованными версиями.