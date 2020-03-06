Требовать извинений от Китая - беспочвенно и абсурдно

Новости

Захарова обвинила Нидерланды в давлении на суд по делу MH17 13:08
Электромобиль Hummer получит вдвое большую батарею, чем у Tesla 13:03
В Пензе заведующего травматологией осудили за смерть ребенка 12:58
В Кирове директора детского учреждения заподозрили в покупке диплома 12:41
В Томске придумали, как очистить воду от нефти с помощью губки для посуды 12:39
Видео: полисмены вытащили шофера из горящей кабины за миг до взрыва 12:22
Японскую печатную графику 70-х представят в городе на Неве 12:21
Китай ответил на предложение Трампа присоединиться к переговорам по разоружению 12:21
Медики рассказали о распространенных аминокислотах, провоцирующих инсульт 12:20
Вашье-Лаграв заменит Раджабова на шахматном турнире претендентов в РФ 12:19
"У нас, женщин, есть только два оружия". Какие? Тест к 8 Марта 12:15
Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны 12:10
Ярославский застройщик отправлен в колонию за обман дольщиков 12:06
В Канске мать-алиментщица пряталась от приставов под кроватью 12:06
В Ленобласти объявили в розыск мужчину с трупом в багажнике 12:00
В Москве задержан тренер-педофил 11:57
Строительство платного дублера МКАД планируют закончить к 2026 году 11:57
Госдума отменяет форум "Развитие парламентаризма" из-за коронавируса 11:56
Из Иванова отправятся прямые поезда в Крым 11:49
В Новосибирской области погиб чемпион мира по плаванию из Омска 11:40
Стало известно, сколько на 8 марта стоит завтрак в постель в городах РФ 11:34
На Урале стартовал полуфинал конкурса для учителей будущего 11:33
В Ангарске 13 школьников заразились кишечной инфекцией 11:32
Красноярский экономический форум перенесен на неопределенный срок 11:30
Путин назвал Терешкову настоящим героем 11:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
06.03.2020 11:46
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Требовать извинений от Китая - беспочвенно и абсурдно

"Страшнее самого вируса может быть посрамление доброго имени. Позвольте мне вновь подчеркнуть, что самым опасным нашим врагом является лишение того самого имени", - сказал на днях генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус на пресс-брифинге организации.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Китай, где вспыхнула коронавирусная эпидемия, стал объектом всеобщих нападок, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". При отсутствии убедительных доказательств отдельные западные СМИ назвали новый коронавирус "китайским". Некоторые политиканы в США распустили ложные слухи о том, что новая инфекция - не что иное, как химическое оружие, изготовленное в лаборатории Уханя. Подобная клевета и очернительство в отношении Китая возникают одно за другим. Буквально на днях ведущий американского телеканала Fox News высказал мнение о том, что китайцы должны принести официальные извинения за вспышку эпидемии.

Напрашивается резонный вопрос: в 2009 году в США вспыхнул грипп А (H1N1), который распространился в 214 странах и регионах мира, число жертв болезни приблизилось к 300 тысячам человек. Кто из нас тогда просил, чтобы Соединенные Штаты извинились? Тем более источник нового коронавируса пока не определен, Китай, как и другие страны, являются жертвой заболевания. Китайское правительство предпринимает всесторонние, строжайшие и тщательные противоэпидемические меры, чтобы не только максимально обезопасить здоровье и жизнь своего народа, но и защитить глобальную безопасность в области общественного здравоохранения.

"Нам следует осознать вклад жителей Уханя, мир в долгу перед вами", - сказал помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард в эксклюзивном интервью телеканалу CGTN, подчеркнув, что достижения Китая достойны уважения. В особенности, в момент чрезвычайной ситуации с эпидемией Китай служил примером для всего мира.

Один из ведущих китайских экспертов по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань указал, что вспышка эпидемии впервые возникла в КНР, однако это не означает, что она зародилась именно здесь. Когда телеведущий телеканала Fox News заявил в эфире о том, что болезнь возникла в Китае, его оппонент задал резонный вопрос: "А что делать, если вирус родился в США?"

Ясно, что высказывания о том, что новая инфекция зародилась в Китае, не имеет никаких научных основ. Отдельные СМИ называют COVID-19 "китайским вирусом", это столь же крайне безответственно и абсурдно, как и требования к Китаю приносить извинения.

На днях председатель КНР посетил два научных учреждения в Пекине и лично проинспектировал, как ведутся исследования коронавируса нового типа (COVID-19), а также работа по диагностике и лечению вызываемой им пневмонии. Ознакомившись с результатами исследований и практикой применения вакцин, антител, лекарств и экспресс-тестов, он призвал координировать силы для изучения основных источников вируса и путей его распространения.

"Следует использовать такие ключевые технологии, как искусственный интеллект и большие данные, для проведения эпидемиологических исследований и разработки наборов для тестирования нового типа, а также повысить точность и эффективность скрининга", - отметил китайский лидер.

В нынешней ситуации, когда страны прилагают усилия по предотвращению и контролю эпидемии, Китай практическими действиями продемонстрировал свою высокую ответственность за глобальную безопасность общественного здравоохранения.

Вирус не знает границ, это общий вызов всему человечеству. Практика глобальной борьбы с коронавирусом нового типа показывает, что наиболее эффективным подходом для решения насущных проблем является объединение усилий международного сообщества.

Как сказал заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй, перед лицом таких глобальных проблем, как безопасность общественного здравоохранения, для преодоления несчастья необходимо сплотиться, не перекладывая ответственность на плечи соседа.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Лидеры фракций заверили Путина в поддержке его поправок в Конституцию
Китай ответил на предложение Трампа присоединиться к переговорам по разоружению
МИД РФ направил ноту протеста в Италию из-за дела биатлониста Логинова
Красноярский экономический форум перенесен на неопределенный срок
В Донбассе заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского