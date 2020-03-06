"Страшнее самого вируса может быть посрамление доброго имени. Позвольте мне вновь подчеркнуть, что самым опасным нашим врагом является лишение того самого имени", - сказал на днях генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус на пресс-брифинге организации.

Китай, где вспыхнула коронавирусная эпидемия, стал объектом всеобщих нападок, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". При отсутствии убедительных доказательств отдельные западные СМИ назвали новый коронавирус "китайским". Некоторые политиканы в США распустили ложные слухи о том, что новая инфекция - не что иное, как химическое оружие, изготовленное в лаборатории Уханя. Подобная клевета и очернительство в отношении Китая возникают одно за другим. Буквально на днях ведущий американского телеканала Fox News высказал мнение о том, что китайцы должны принести официальные извинения за вспышку эпидемии.

Напрашивается резонный вопрос: в 2009 году в США вспыхнул грипп А (H1N1), который распространился в 214 странах и регионах мира, число жертв болезни приблизилось к 300 тысячам человек. Кто из нас тогда просил, чтобы Соединенные Штаты извинились? Тем более источник нового коронавируса пока не определен, Китай, как и другие страны, являются жертвой заболевания. Китайское правительство предпринимает всесторонние, строжайшие и тщательные противоэпидемические меры, чтобы не только максимально обезопасить здоровье и жизнь своего народа, но и защитить глобальную безопасность в области общественного здравоохранения.

"Нам следует осознать вклад жителей Уханя, мир в долгу перед вами", - сказал помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард в эксклюзивном интервью телеканалу CGTN, подчеркнув, что достижения Китая достойны уважения. В особенности, в момент чрезвычайной ситуации с эпидемией Китай служил примером для всего мира.

Один из ведущих китайских экспертов по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань указал, что вспышка эпидемии впервые возникла в КНР, однако это не означает, что она зародилась именно здесь. Когда телеведущий телеканала Fox News заявил в эфире о том, что болезнь возникла в Китае, его оппонент задал резонный вопрос: "А что делать, если вирус родился в США?"

Ясно, что высказывания о том, что новая инфекция зародилась в Китае, не имеет никаких научных основ. Отдельные СМИ называют COVID-19 "китайским вирусом", это столь же крайне безответственно и абсурдно, как и требования к Китаю приносить извинения.

На днях председатель КНР посетил два научных учреждения в Пекине и лично проинспектировал, как ведутся исследования коронавируса нового типа (COVID-19), а также работа по диагностике и лечению вызываемой им пневмонии. Ознакомившись с результатами исследований и практикой применения вакцин, антител, лекарств и экспресс-тестов, он призвал координировать силы для изучения основных источников вируса и путей его распространения.

"Следует использовать такие ключевые технологии, как искусственный интеллект и большие данные, для проведения эпидемиологических исследований и разработки наборов для тестирования нового типа, а также повысить точность и эффективность скрининга", - отметил китайский лидер.

В нынешней ситуации, когда страны прилагают усилия по предотвращению и контролю эпидемии, Китай практическими действиями продемонстрировал свою высокую ответственность за глобальную безопасность общественного здравоохранения.

Вирус не знает границ, это общий вызов всему человечеству. Практика глобальной борьбы с коронавирусом нового типа показывает, что наиболее эффективным подходом для решения насущных проблем является объединение усилий международного сообщества.

Как сказал заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй, перед лицом таких глобальных проблем, как безопасность общественного здравоохранения, для преодоления несчастья необходимо сплотиться, не перекладывая ответственность на плечи соседа.