Умер рекордсмен по количеству побед в Кубке Стэнли

На 85-м году жизни скончался легендарный канадский хоккеист Анри Ришар, которому принадлежит рекорд НХЛ по числу побед в Кубке Стэнли среди игроков.

"В "Монреале" опечалены тем, что сегодня утром скончалась одна из величайших легенд клуба - Анри Ришар. Наши искренние соболезнования семье", - говорится в сообщении на официальном сайте "Монреаля", в составе которого он провел 20 лет.

Анри Ришар - младший брат другой легенды канадского хоккея Мориса Ришара, именем которого назван приз, который получает лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ и на который снова претендует капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Ришар-младший за пределами Северной Америки чуть менее знаменит, чем старший брат.

Любопытно, что прозвище Ришара-младшего - "Карманная ракета". Он выступал за легендарный "Монреаль Канадиенс" с 1955-го по 1975-й годы и за это время 11 раз выиграл Кубок Стэнли, установив пока недостижимый для других хоккеистов рекорд.

За карьеру он провел 1256 матчей, в которых набрал 1046 очков (358 голов + 688 передач). Это достижение, которое не покорилось его легендарному брату.