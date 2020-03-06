Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

У здания посольства США в Тунисе в пятницу произошел теракт, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, неизвестный подъехал к воротам дипмиссии на мотороллере и привел в действие взрывное устройство.

Личность взорвавшегося смертника устанавливается. Начато расследование. Ответственность за нападение пока не взяла ни одна из группировок боевиков.