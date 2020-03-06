Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

У здания посольства США в Тунисе в пятницу произошел теракт, в результате которого пострадали два человека.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, неизвестный подъехал к воротам дипмиссии на мотороллере и привел в действие взрывное устройство.
Личность взорвавшегося смертника устанавливается. Начато расследование. Ответственность за нападение пока не взяла ни одна из группировок боевиков.
Suicide attack at a police checkpoint in front of the US Embassy in #Tunisia (~35m from the entrance). pic.twitter.com/qNVDW1RyWL— Med Dhia Hammami - محمد ضياء الهمامي (@MedDhiaH) March 6, 2020