Власти Бразилии решили отозвать своих дипломатов из Венесуэлы

Министерство иностранных дел Бразилии отзывает из Венесуэлы дипломатов и сотрудников диппредставительств в Каракасе, Сьюдад-Гуайане и Санта-Элена-де-Уайрен. Такую информацию распространила официальная газета бразильского правительства.

По ее данным, МИД "отстраняет от должности" четырех дипломатов и 11 должностных лиц из штата посольств и консульств Бразилии в Венесуэле. При этом официальных разъяснений данного решения пока нет, пишет РИА Новости. Ряд СМИ также утверждает, что представители Боливаринской республики в Бразилии получили уведомление о необходимости покинуть свои посты.

В 2019 году бразильский лидер Жаир Болсонару признал самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо. После этого отношения с правительством действующего главы государства Николаса Мадуро фактически прекратились. Между тем в Венесуэле Гуаидо потерял даже пост спикера Национального собрания.