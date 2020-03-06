Постановление правительства Воронежской области от 6 марта 2020 года № 207 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Воронежской области за IV квартал 2019 года"

В соответствии с Законом Воронежской области от 06.12.1999 126-II-03 "О прожиточном минимуме в Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Воронежской области за IV квартал 2019 года в расчете на душу населения - 8 894 рубля, для трудоспособного населения - 9 689 рублей, пенсионеров 7 513 рублей, детей - 8 697 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Шабалатова В.А.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев







