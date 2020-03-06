Вышел трейлер военной драмы "Грейхаунд" с Томом Хэнксом

Для всех поклонников масштабных военных драм и Тома Хэнкса лично: на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment опубликован трейлер ленты "Грейхаунд" (Greyhound). Лауреат "Оскара" Хэнкс написал для нее сценарий и сам сыграл главную роль.

В основе - роман английского писателя и историка Сесила Скотта Форестера The Good Shepherd. Действие его разворачивается в 1942 году, по центру - морской офицер Эрнст Краузе, до этого никогда не принимавший участия в боевых действиях, который становится капитаном эсминца ВМС США "Грейнхаунд".

Теперь его команде нужно пройти с конвоем из 37 кораблей союзников через Северную Атлантику, кишащую подводными лодками фашистов.

Режиссер - Аарон Шнайдер ("Целуя девушек"). В других ролях: Элизабет Шу, Карл Глусман, Стивен Грэм, Ли Норрис, Роб Морган.

В кино - в июне.