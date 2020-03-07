Исландия вводит режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Исландия вводит режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, сообщил главный эпидемиолог Чурльфур Гуднасон.

По его словам, общее количество зараженных новым типом коронавируса в Исландии достигло 43 человек по состоянию на пятницу. При этом двое пациентов с подтвержденным диагнозом заразились на территории страны. Остальные граждане, оказавшиеся в группе риска, вернулись из Италии и Австрии.

Гуднасон также уточнил, что пока режим чрезвычайного положения не означает отмену массовых мероприятий, однако такие меры не исключены в будущем.

Напомним, в конце января в Исландии департамент гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях ввел в стране "состояние неопределенности" из-за эпидемии коронавируса в Китае. На тот момент ведомство не фиксировало случаев заражения на исландской территории.

Департамент гражданской защиты вместе с полицией и управлением здравоохранения создал рабочую группу для мониторинга текущей ситуации. Были также ужесточили меры контроля над приезжающих в Исландию.