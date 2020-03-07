Колонна "Дмитрий Донской": как церковь подарила Красной армии 40 танков

7 марта 1944 года у тульской деревни Горелки Красной армии передали 19 танков Т-34-85 и 21 огнеметный танк ОТ-34. Танковая колонна называлась "Димитрий Донской". Танки приобрели на пожертвования православных верующих.

Все началось еще в 1942 году. 30 декабря митрополит Сергий обратился к архиереям, священникам и приходским общинам Русской православной церкви. Он призвал повторить пример Преподобного Сергия Радонежского и послать вместе с молитвами вещественное показание участия в общем подвиге - колонну танков имени Димитрия Донского. Митрополит написал письмо и Сталину с просьбой открыть специальный счет в Госбанке для пожертвований.

И такой специальный счет открыли. Православные верующие смогли перечислить собственные средства на бронетехнику для Красной армии даже в тех местах, где не было действующих церквей.

Всего собрали восемь миллионов рублей. На эти деньги на Нижне-Тагильском танковом заводе построили 40 танков. И 7 марта 1944 года их передали советским танкистам.

При передаче танков перед бойцами впервые официально выступил митрополит Крутицкий Николай. "Гоните ненавистного врага из нашей Великой Руси. Пусть славное имя Димитрия Донского ведет нас на битву за священную русскую землю. Вперед, к победе, братья-воины", - призвал он бойцов.

19 танков Т-34-85 поступили в 38-й танковый полк, а 21 танк ОТ-34 - в 516-й огнеметный полк. 38-й отдельный танковый полк участвовал в Уманско-Баташевской операции. Танкисты полка отличились в форсировании реки Днестр, потом они вышли к государственной границе Советского Союза. За эти умелые действия полк получил почетное наименование "Днестровский". Это было 8 апреля 1944 года. А к концу месяца в полку осталось всего четыре бронемашины.

516-й отдельный огнеметно-танковый полк, получивший 21 ОТ-34, впервые вступил в бой 16 июня 1944 года в Белоруссии. Бойцы участвовали в Бобруйской наступательной операции. В августе 1944 года полк перешел границу Польши. К середине октября осталось только два танка. Эти машины отправили на капитальный ремонт.

После окончания Великой Отечественной войны уцелевшие танки колонны "Димитрий Донской" отправили в военные музеи Москвы, Ленинграда и Тулы. В 2005 году по благословению патриарха Алексия II в Донском монастыре установили один из уцелевших танков в память о прихожанах и священнослужителях, на чьи пожертвования и была создана танковая колонна.