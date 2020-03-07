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07.03.2020 10:05
Рубрика: В мире

Компания Facebook временно закрыла свои офисы в Лондоне

Текст: Александр Саможнев

Компания Facebook временно закрыла три лондонских офиса с общей численность персона в три тысячи человек после подтверждения у сотрудника симптомов коронавируса, сообщает телеканал Sky News.

Фото: YAFP
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По данным издания, речь идет о менеджере из Сингапура, посещавшем один из лондонских офисов 24-26 февраля. Руководство попросило людей, которые общались с ним по делам, воздержаться от контактов с окружающими в течение ближайших двух недель.

Офисы Facebook закрылись до понедельника для проведения дезинфекции. Сотрудникам, которые должны были выполнять свои обязанности на выходных, разрешили работать удаленно.

Это уже не первый случай нарушения плановой работы бизнеса из-за коронавируса. Так, банк HSBC объявил о временном закрытии одного из своих структурных подразделений в связи с госпитализацией сотрудника. Кроме того, американская компания Chevron разрешила работать из дома 300 сотрудникам в целях предосторожности.

Фото: EPA
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Между тем на фоне падения рынка в феврале резко снизились командировки предпринимателей в мире. Крупные технологические фирмы быстро учуяли возможность для расширения пакета предложений. Так, Google объявила во вторник, что будет предоставлять бесплатный доступ к передовым возможностям видео-конференции до 1 июля 2020 года.

В мире Европа Великобритания Компании Информационные технологии Facebook Распространение коронавируса COVID-19

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