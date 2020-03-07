Распоряжение правительства Москвы от 5 марта 2020 года № 95-РП "Об организации транспортного обслуживания женщин транспортом общего пользования 8 марта 2020 г."

В целях популяризации услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования:

1. Установить, что 8 марта 2020 г. в Международный женский день без взимания платы осуществляется оказание женщинам услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении, осуществляемой по установленным Правительством Москвы тарифам, Московским метрополитеном, включая Московскую монорельсовую транспортную систему, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, осуществляемой по установленным Правительством Москвы тарифам.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.

Мэр Москвы С.С.Собянин



