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7 марта 2020 г.

Распоряжение правительства Москвы от 5 марта 2020 года № 95-РП "Об организации транспортного обслуживания женщин транспортом общего пользования 8 марта 2020 г."

Дата подписания 5 марта 2020 г.
Опубликован 7 марта 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Общественный транспорт 8 марта будет бесплатным для жительниц Москвы и Подмосковья

В целях популяризации услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования:

1. Установить, что 8 марта 2020 г. в Международный женский день без взимания платы осуществляется оказание женщинам услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении, осуществляемой по установленным Правительством Москвы тарифам, Московским метрополитеном, включая Московскую монорельсовую транспортную систему, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, осуществляемой по установленным Правительством Москвы тарифам.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.

Мэр Москвы С.С.Собянин


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