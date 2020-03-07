Люди считают их похожими на сюжет известной басни "Лиса и виноград", который повторяют некоторые американцы, преисполненные чувства собственного превосходства. Какое у Соединенных Штатов право осознанно создавать затруднения Китаю?

Некоторые американцы тенденциозно и невежественно относятся к социалистическому строю Китая, пытаясь очернить его успехи в борьбе с эпидемией. Существенные успехи были достигнуты с начала вспышки COVID-19 благодаря общим усилиям китайского народа по контролю за распространением нового коронавируса.

Китайское правительство всегда ставит жизнь и здоровье населения на первое место, а также вносит важный вклад в защиту глобальной безопасности в области общественного здравоохранения. Руководители многих стран считают, что скорость, масштаб и эффективность, демонстрируемые в борьбе с эпидемией, в полной мере показали преимущества социалистического строя.

Помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард в своем интервью газете "Нью-Йорк таймс" высоко оценил строгие меры Китая по предотвращению и контролю эпидемии, которые, по его мнению, "защитили сотни тысяч китайцев от инфекции". Он сравнивал ситуацию с коронавирусом в Китае и США, включая затраты на тестирование на наличие вируса нового типа и процент выздоровления. В результате возникло множество вопросов к противоэпидемической деятельности в США. Причины их возникновения скрыты именно в хваленой американской "демократии".

В последние дни демократическая и республиканская партии в Соединенных Штатах расходятся во мнениях о финансировании профилактики эпидемии. Своих позиций придерживаются в этом вопросе и Белый дом с Центрами США по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Вице-президент США Майкл Пенс недавно признался в нехватке в стране тестов на коронавирус. Ранее он заявлял, что власти готовы тестировать всех желающих и в будущем появится возможность проводить тестирование миллиону человек в неделю. До конца текущей недели у больниц США будет возможность обследовать на коронавирус около 400 тысяч человек. Как сообщает CNN, 7 марта в США число предполагаемых и подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом увеличилось на 100. Общее число возможных случаев заболевания составляет в этой стране уже 329, скончались 15 человек.

Развитие ситуации с коронавирусом в США позволило выявить недостатки их государственной системы здравоохранения. Не принимая во внимание вопросы защиты жизни и здоровья граждан, правительство США делает все с целью извлечения выгоды.

Брюс Эйлвард в своем интервью газете "Нью-Йорк таймс" также отметил, что, по мнению некоторых журналистов из западных СМИ, китайцы были вынуждены слушаться приказа правительства по претворению в жизнь противоэпидемических мер. "На самом деле, подготовка Китая к противодействию эпидемии ведется по всей стране. Весь народ верит в свои силы и надеется внести вклад в защиту жизни и здоровья народов всех стран", - заявил Брюс Эйлвард.

5 марта на пресс-конференции ВОЗ Тедрос Гебрейесус вновь высоко оценил политические преимущества Китая, которые, по его мнению, четко выражаются в предпринятых Пекином противоэпидемических мерах.

Сегодня весь мир размышляет о том, почему Китай способен принять решительные и превентивные меры по борьбе с коронавирусом, а некоторые страны, считающие себя исключительными, с трудом справляются с этой ситуацией. На самом деле, именно в этом и состоит разница между эффективным управлением и недостатками государственной системы, а также разница между ответственной великой державой и страной, в которой проводится политика национального эгоизма.