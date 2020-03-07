Подземные тоннели боевиков обнаружены в пригороде Алеппо

На окраине недавно освобожденного поселка Хаям, расположенного рядом с Алеппо, военнослужащие сирийской армии обнаружили сеть подземных тоннелей общей протяженностью в несколько километров. Здесь также располагались штаб и укрытия боевиков.

По словам полковника правительственной армии Абдельхадера Эльбиджа, военнослужащие САР давно наблюдали за этим районом, удивляясь тому, как террористам удавалось скрытно менять позиции. "Но, когда мы их выбили отсюда, все стало понятно", - цитирует ТАСС сирийского офицера. Под землей располагалась запутанная сеть тоннелей. В одной из комнат находился штаб террористов, где сохранились план расположения огневых точек и расписание дежурств. В подземелье, откуда боевики держали оборону, были оборудованы комнаты для отдыха и склады.

В поселке Хаям до войны проживали более трех тысяч человек, однако большинство из них были вынуждены покинуть его после начала боевых действий. Сейчас местные власти занимаются разборами завалов и восстановлением домов.