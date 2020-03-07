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Рубрика: В мире

Подземные тоннели боевиков обнаружены в пригороде Алеппо

На окраине недавно освобожденного поселка Хаям, расположенного рядом с Алеппо, военнослужащие сирийской армии обнаружили сеть подземных тоннелей общей протяженностью в несколько километров. Здесь также располагались штаб и укрытия боевиков.

Фото: РИА Новости
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По словам полковника правительственной армии Абдельхадера Эльбиджа, военнослужащие САР давно наблюдали за этим районом, удивляясь тому, как террористам удавалось скрытно менять позиции. "Но, когда мы их выбили отсюда, все стало понятно", - цитирует ТАСС сирийского офицера. Под землей располагалась запутанная сеть тоннелей. В одной из комнат находился штаб террористов, где сохранились план расположения огневых точек и расписание дежурств. В подземелье, откуда боевики держали оборону, были оборудованы комнаты для отдыха и склады.

В поселке Хаям до войны проживали более трех тысяч человек, однако большинство из них были вынуждены покинуть его после начала боевых действий. Сейчас местные власти занимаются разборами завалов и восстановлением домов.

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