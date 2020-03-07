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07.03.2020 10:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гидрометцентр: Погода в Москве будет на 10 градусов выше нормы

Текст: Ангелина Зеленькова

На следующей неделе москвичей ждет теплая погода, температура воздуха будет значительно выше климатической нормы.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Теплая погода задержится в столице. Температура воздуха - 8-10 градусов тепла - продержится примерно в течение пяти-шести дней. Это на 8-10 градусов выше климатической нормы", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС. По его словам, из-за череды аномально теплых дней в Москве довольно скучная погода.

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем москвичей ждет 6-8 градусов тепла, во вторник и среду столбик термометра покажет - 5-10 градусов, а в четверг в городе будет 6-11 градусов тепла.

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