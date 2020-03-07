Собянин: В Саларьево до конца года появится еще один детский сад

В Саларьево в 2020 году появится еще один детский сад. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей официальной странице в Twitter.

Глава города написал: "Саларьево не так давно в составе Москвы, но мы активно его развиваем, чтобы жить тут было так же удобно, как и в остальных районах столицы". Он напомнил, что в прошлом году в Саларьево появился большой транспортно-пересадочный узел (ТПУ). А сейчас там строится развязка на пересечении с Киевским шоссе, благодаря которой съезд к ТПУ, а также к жилым домам станет значительно удобнее.

"Появляются первые соцобъекты. Недавно инвестор построил и передал городу школу с детсадом для 1 тыс. 150 учеников и 220 малышей. До конца года должен появиться еще один садик", - отметил Сергей Собянин.

По его словам, местные жители очень ждут соцобъекты, пока же им приходится возить детей в соседние деревни и тратить на это много времени.