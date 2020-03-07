Власти Камчатки попросили у минпромторга 500 тысяч масок

Около 500 тысяч медицинских масок заказали для аптек Камчатского края в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин попросил руководство Министерства промышленности и торговли РФ оказать содействие в поставке.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, обращение прозвучало на заседании федерального штаба по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции. В минпромторге пообещали помочь.

В то же время отмечается, что на сегодняшний день дефицита масок в продаже на территории Камчатки нет.