Новости

Госдеп США подтвердил присутствие россиян на карантинном лайнере Grand Princess 07:12
Главврач инфекционной больницы Забайкалья поздравил женщин рэпом 06:57
США планируют поставить Украине РЛС и патрульные катера на 125 млн долларов 06:55
Подземные тоннели боевиков обнаружены в пригороде Алеппо 06:25
Власти Камчатки попросили у минпромторга 500 тысяч масок 06:21
Конгресс: Boeing и авиауправление США ответственны за катастрофы 737 MAX 05:51
Авиасообщение Сахалина с Хоккайдо ограничили из-за коронавируса 05:37
Трамп назначил нового главу аппарата Белого дома 05:31
Корветы ТОФ нашли "вражескую" подлодку с помощью гидроакустики 04:48
В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу 04:37
ВОЗ: Корнавирусом в мире заразились более 98 тысяч человек 04:06
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов 03:53
Крупный пожар произошел в школе бокса в Химках 03:13
WSJ: Племянника и брата саудовского короля подозревают в госизмене 02:45
Коронавирус обнаружен у 21 человека с лайнера Grand Princess у берегов США 02:28
Трамп подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией 02:07
Власти Москвы назвали рейсы, которыми летели заболевшие коронавирусом 01:41
В Дубае открывается музей российской культуры "Матрешка" 00:00
В ВОЗ советуют не надеяться, что коронавирус ослабнет летом 06.03.2020
"Спартак" одержал волевую победу над "Динамо", уступая 0:3 06.03.2020
Число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 613 06.03.2020
Зеленский пригрозил выйти из "нормандского формата" переговоров по Донбассу 06.03.2020
Небензя: Соглашение о прекращении огня в Идлибе в целом выполняется 06.03.2020
Первым замминистра транспорта назначен Александр Нерадько 06.03.2020
Во Франции из больниц украли 11 тысяч медицинских масок 06.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
07.03.2020 06:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Камчатки попросили у минпромторга 500 тысяч масок

Текст: Дина Непомнящая

Около 500 тысяч медицинских масок заказали для аптек Камчатского края в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин попросил руководство Министерства промышленности и торговли РФ оказать содействие в поставке.

Фото: AP Photo/Vincent Yu)
В Японии запретят продавать маски на интернет-аукционе

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, обращение прозвучало на заседании федерального штаба по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции. В минпромторге пообещали помочь.

В то же время отмечается, что на сегодняшний день дефицита масок в продаже на территории Камчатки нет.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ развалилось
В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу
Госдеп США подтвердил присутствие россиян на карантинном лайнере Grand Princess
В ВОЗ советуют не надеяться, что коронавирус ослабнет летом
WSJ: Племянника и брата саудовского короля подозревают в госизмене
Как получить пенсионные накопления умершего
Как пенсионеру доказать "вредный" стаж