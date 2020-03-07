В крупных ювелирных салонах Ингушетии проходят обыски

В ювелирных отделах двух крупных торговых комплексов Назрани проходят обыски, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Речь идет об известных в городе площадках, торгующих золотом: ТЦ "Корона" и так называемом "Синем здании". Причины обысков и другие подробности пока не раскрываются. Однако известно, что в салонах работает не местная полиция. Сейчас туда никого не пускают. Но вокруг обоих зданий собрались уже десятки человек – родственники задержанных внутри продавцов.