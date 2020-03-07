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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В крупных ювелирных салонах Ингушетии проходят обыски

Текст: Александр Гавриленко

В ювелирных отделах двух крупных торговых комплексов Назрани проходят обыски, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.

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Речь идет об известных в городе площадках, торгующих золотом: ТЦ "Корона" и так называемом "Синем здании". Причины обысков и другие подробности пока не раскрываются. Однако известно, что в салонах работает не местная полиция. Сейчас туда никого не пускают. Но вокруг обоих зданий собрались уже десятки человек – родственники задержанных внутри продавцов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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