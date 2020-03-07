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1 марта 2020 г. 08:00
"Родина"
Родина - № 3(320)

У эпохи женское лицо

Часто усталое, часто горестное - пусть оно наконец станет счастливым
У моих детей, как и полагается, четыре прабабушки.
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Одна из них - еще довоенная вдова. Муж ее, обладавший тонкими, почти аристократическими чертами, был отходником* в Москве, да там и сгинул. Вырастила одна двоих детей.

Другая - вдова военная. Он погиб почти сразу, просто на марше. Шел и погиб. Вырастила одна четверых детей.

Фото: Соловьев / РИА Новости
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Третья погибла в бобруйском гетто вместе с отчаянно любимым мужем и тремя детьми. Из этой семьи у меня в крови кипение литературы.

Только четвертая была бережно пронесена, как лепесток, через всю жизнь. В 1918 году была спасена соседями от погрома. В июле 1941 года была вывезена из Ленинграда одним из последних заводских эшелонов, уже под бомбами, в Нижний Тагил.

Женское лицо нашей истории.

Его горестное выражение должно быть заменено смеющимися глазами.

* так называли крестьян, уезжавших на сезонный заработок в город

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