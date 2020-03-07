У "Красавицы и чудовища" появится сериал-приквел

Куй, как говорится, железо: студия Disney намерена расширить мир "Красавицы и чудовища" за счет многосерийного приквела. Об этом в эксклюзивном материале сообщает THR.

Уточнено, что шоу, пока безымянное, сосредоточится на Гастоне и Лефу, к образам которых вернутся Люк Эванс и Джош Гад.

Сценарий пишут Адам Хоровиц, Эдвард Китсис ("Однажды в сказке") и Гад. Который выступит так же шоураннером.

По словам источника, пока запланирован мини-сериал на шесть эпизодов - для собственного стримингового сервиса компании Disney+.

Появятся ли в сериале других актеры "Красавицы и чудовища", как то Эмма Уотсон и Дэн Стивенс (Белль и принц "Чудовище" Адам соответственно), еще не известно. Дат тоже нет.

Последняя версия сказки вышла в 2017 году, при бюджете в 160-255 миллионов долларов заработав в мировом прокате более 1 263 000 000 долларов.

О том, что история будет обрастать приквелами и спиноффами продюсер Шон Бейли заявил тогда же - в 2017-м. Позже Стивенс и Уотсон заверили, что не прочь и далее участвовать в проекте.