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07.03.2020 16:54
Рубрика: Экономика

В Альфа-Банке разблокировали карты россиян

Текст: Евгений Гайва

Альфа-Банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов, сообщили в кредитно-финансовой организации.

Фото: Pixabay
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"Альфа-Банк разблокировал карты клиентов, которые были заблокированы ранее из-за подозрений в компрометации номеров. Угрозы для средств клиентов в данный момент нет", - говорится в сообщении банка, поступившем в редакцию "РГ".

Банк перевыпустит бесплатно все такие карты в ближайшее время, уточнили в организации. Это будет сделано для того, чтобы обеспечить полную безопасность.

Ранее 7 марта карты некоторых клиентов Альфа-Банка оказались заблокированными, клиенты пожаловались на невозможность проведения операций по картам. Кроме того, банковские карты перестали отображаться в мобильном приложении Альфа-Банка.

При этом никаких уведомлений о блокировке карт клиенты банка заранее не получали.

В банке сообщили, что блокировка была вызвана компрометацией некоторых карт.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Альфа-банк

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