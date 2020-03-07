В Альфа-Банке разблокировали карты россиян

Альфа-Банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов, сообщили в кредитно-финансовой организации.

"Альфа-Банк разблокировал карты клиентов, которые были заблокированы ранее из-за подозрений в компрометации номеров. Угрозы для средств клиентов в данный момент нет", - говорится в сообщении банка, поступившем в редакцию "РГ".

Банк перевыпустит бесплатно все такие карты в ближайшее время, уточнили в организации. Это будет сделано для того, чтобы обеспечить полную безопасность.

Ранее 7 марта карты некоторых клиентов Альфа-Банка оказались заблокированными, клиенты пожаловались на невозможность проведения операций по картам. Кроме того, банковские карты перестали отображаться в мобильном приложении Альфа-Банка.

При этом никаких уведомлений о блокировке карт клиенты банка заранее не получали.

В банке сообщили, что блокировка была вызвана компрометацией некоторых карт.