Высокопоставленный представитель КСИР Ирана погиб в Сирии

Высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана погиб в Сирии, сообщило агентство Fars.

По его данным, погибший Фархад Дабириан ранее командовал проиранскими формированиями в сирийской Пальмире. Отмечается, что "мученическая смерть" иранского военного наступила накануне ночью. На сайте агентства размещена фотография Дабириана, другие подробности его гибели не приводятся.

КСИР пока официально не подтвердил смерть военного.

Военные представители Ирана находятся на территории Сирии с 2011 года, когда в этой стране начался вооруженный конфликт. Они оказывают по запросу Дамаска военную и советническую помощь армии САР в ее борьбе с боевиками террористических организаций.