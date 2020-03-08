Новости

Кристиан Бэйл сыграет злодея в новом фильме по комиксам Marvel 14:32
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с обращением 12:42
Умер актер-культурист из культовой комедии "Няньки" Дэвид Пол 07.03.2020
В Сети появился фрагмент возможной песни Little Big для "Евровидения" 07.03.2020
Вышел трейлер 2-го сезона сериала про корейских зомби "Королевство" 07.03.2020

Алла Пугачева изменила свой более чем полувековой ритуал

Новости
    08.03.2020, 15:32
Текст:   Олег Усков

Советская, российская певица и актриса Алла Борисовна Пугачева впервые за 52 года не стала полностью соблюдать ритуал, который придумала сама, когда ей было шестнадцать лет.

Как передает KP.RU, речь идет о ее знаменитом Празднике желтых цветов в первое воскресенье марта каждого года.

Только в этот день артистке, которая любит полевые цветы, дарят желтые розы - в процессе посиделок с друзьями. А после застолья Примадонна и ее гости "дружно говорят: "Весну разрешаем!". И отправляются дарить цветы случайным прохожим.

Но в этом году ритуал оказался не соблюден. Что дало ряду СМИ повод растрезвонить: артистка сильно заболела.

Поклонники Примадонны все это опровергают, публикуя в Сети видео с "тайной встречи со звездой". Оказалось, что фанаты посетили Аллу Борисовну в ее замке в деревне Грязь. Далее заверив, что Пугачева выглядит цветущей.

При этом раздача цветов прохожим все же была предпринята - Алла Борисовна "решила изменить традицию и отправить раздавать желтые цветы" членов фан-клуба. А сама поехала на концерт давней подруги - Лайме Вайкуле. Напутствуя: "Необязательно, чтобы я это делала. Идите на улицу, дарите цветы, продолжайте мою традицию".

Новости

У "Красавицы и чудовища" появится сериал-приквел 07.03.2020
Коронавирус принес создателям фильма о Джеймсе Бонде огромные убытки 07.03.2020
Жена Михаила Ефремова рассказала, почему ее мужа не пустили в самолет 07.03.2020
Вышел трейлер военной драмы "Грейхаунд" с Томом Хэнксом 06.03.2020
⧣ видео
Фото: twitter.com/ katy_cat_surrah
Беременная Кэти Перри и Блум отменили свадьбу из-за коронавируса 06.03.2020
Видео: Юэн Макгрегор в роли Оби-Вана Кеноби в "Новой надежде" 05.03.2020
Виктория Исакова рассказала о смерти трехмесячной дочери 04.03.2020
⧣ Россия
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет 06.03.2020
Сын Высоцкого прокомментировал рекламу ФБР с фотографией отца 06.03.2020
Названы любимые фильмы российских женщин 05.03.2020
⧣ музыка
Фото: Little Big/ youtube.com
"Евровидение-2020" оказалось под угрозой срыва из-за коронавируса 06.03.2020
Украинской певице пришлось оправдываться за похвалу в адрес Little Big 05.03.2020
Юрий Лоза рассказал о пропаганде гомосексуализма в песнях 05.03.2020