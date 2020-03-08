Алла Пугачева изменила свой более чем полувековой ритуал

Советская, российская певица и актриса Алла Борисовна Пугачева впервые за 52 года не стала полностью соблюдать ритуал, который придумала сама, когда ей было шестнадцать лет.

Как передает KP.RU, речь идет о ее знаменитом Празднике желтых цветов в первое воскресенье марта каждого года.

Только в этот день артистке, которая любит полевые цветы, дарят желтые розы - в процессе посиделок с друзьями. А после застолья Примадонна и ее гости "дружно говорят: "Весну разрешаем!". И отправляются дарить цветы случайным прохожим.

Но в этом году ритуал оказался не соблюден. Что дало ряду СМИ повод растрезвонить: артистка сильно заболела.

Поклонники Примадонны все это опровергают, публикуя в Сети видео с "тайной встречи со звездой". Оказалось, что фанаты посетили Аллу Борисовну в ее замке в деревне Грязь. Далее заверив, что Пугачева выглядит цветущей.

При этом раздача цветов прохожим все же была предпринята - Алла Борисовна "решила изменить традицию и отправить раздавать желтые цветы" членов фан-клуба. А сама поехала на концерт давней подруги - Лайме Вайкуле. Напутствуя: "Необязательно, чтобы я это делала. Идите на улицу, дарите цветы, продолжайте мою традицию".