Британские истребители сопроводили российские Ту-142 над Балтикой

Британские военные с близкого расстояния наблюдали за полетом российских противолодочных самолетов Ту-142.

Находящиеся на авиабазах Лоссимут и Конингсби истребители Typhoon были подняты в воздух вечером в субботу. "Это были рутинные действия, скоординированные с несколькими союзниками по НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном военным ведомством Соединенного Королевства. К тексту были прикреплены фотографии, на которых запечатлены самолеты ВМФ России.

Напомним, Ту-142 выполнили полеты над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, а также над нейтральными водами Атлантического океана. В пресс-службе Северного флота отметили, что никаких инцидентов не было, наши пилоты не нарушали международные правила использования воздушного пространства.