Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Анна, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже некоторое время нездорова, разместила в Instagram пост, в котором рассказала о своих чувствах из-за болезни матери. И обратилась к подписчикам, посвятив пост всем тем, кто ее любит и поддерживает в этот самый сложный период жизни.

"Сказать что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу", - пишет Анна. Сообщая, что ей есть много чем поделится с подписчиками. Которые - она надеется - понимают, "как это сложно".

"Я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры", - сообщает Анна далее. Уверяя, что семья и близкие люди очень ей помогают

"Я люблю вас всех, и я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье", - заключает свою публикацию Анна.

Сообщения о том, что "прекрасная няня" серьезно больна, появились в августе прошлого года. И с тех пор спекуляции на тему не прекращаются. Ряд СМИ, например, информировал, что у актрисы диагностирован рак мозга. Что родные Анастасии после долгого молчания опровергли.