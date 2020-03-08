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Рубрика: Экономика

Исследование: женщины возглавляют каждую пятую компанию в России

Текст: Елена Манукиян
По количеству женщин-руководителей высшего звена Россия лишь немногим уступает Европе, но при этом в 4,5 раза опережает среднемировые показатели. По данным исследовательского центра "Делойт", женщины возглавляют каждую пятую компанию в стране, а наиболее эффективно зарекомендовали себя в сферах, связанных с образовательной, общественной и социальной деятельностью.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прекрасный пол демонстрирует высокие управленческие результаты, поскольку умеет не только поставить задачи перед подчиненными, но также эффективно распоряжаться капиталом и валовой прибылью.

Фото: photoxpress
Женщины уходят в IT и открывают собственный бизнес

По мнению декана факультета психологии РГСУ, профессора Елены Петровой большой процент дам на руководящих постах в нашей стране обоснован исторически.

"Отчасти это связано с преобладанием численности женщин в послевоенный период, в связи с чем им приходилось замещать те должности, которые обычно занимают мужчины. В те годы и девочек воспитывали в "духе времени" - учили быть сильными. Поэтому сегодня мы наблюдаем, что российские женщины более работоспособные и готовы брать на себя ответственность", - отмечает она. В числе преимуществ "шефа на каблуках" Елена Петрова отмечает социальную ориентированность, эмпатию, умение чувствовать психологический климат в коллективе. К тому же, по ее словам, женщины более образованы, поскольку "в целом хорошо учатся в школе и институте".

Сегодня женщины составляют конкуренцию сильной половине человечества в основном в управлении небольшими российскими компаниями с доходом меньше 180 млн рублей и добиваются лучших показателей в рентабельности продаж по чистой прибыли, активам и капиталу, чем руководители-мужчины.

Фото: РИА Новости
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Всего 12% дам на позициях топ-менеджеров в крупных компаниях, где свои позиции, увы, сдают: у сильного пола дела обстоят лучше на целых 35% - под их руководством бизнес развивается успешнее. Правда, эксперты отрицают гендерный фактор и связывают низкую рентабельность больших организаций, возглавляемых женщинами, с феноменом "стеклянного утеса": когда должность достается высокая, да не завидная, поскольку в кресле генерального директора приходится выполнять функции кризисного менеджера. Так, в "Делойт" считают, что как раз женщины более охотно соглашаются на первые позиции в стрессовых для компании условиях. Не удивительно, что и работают они за меньшую зарплату, чем мужчины, в среднем на 20-30%.

По результатам исследования, наблюдается закономерность: чем выше объем прибыли компании, тем ниже процент женщин-руководителей. Но меньше всего управленцев из числа представительниц прекрасного пола в энергетическом секторе и сфере государственного управления: только 8%.

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