Губернатор Подмосковья поздравил женщин с 8 Марта

Тепла, любви и хорошего настроения пожелал женщинам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

У женщин, подчеркнул он, есть удивительное свойство - преображать мир. "Наверное, поэтому 8 Марта - праздник, который начинался с политики и борьбы за права, сейчас является символом любви, красоты и верности. Это то, с чем у каждого из нас ассоциируется женщина", - сказал воробьев в видеоролике, который разместил в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Напомним, на 8 марта власти столичного региона подарили женщинам бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, включая метро.