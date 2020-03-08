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08.03.2020 11:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сотрудники Росгвардии сняли фильм о женщинах-защитницах Отечества

В Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы и в преддверии Международного женского дня сотрудники и военнослужащие Росгвардии сняли короткометражный фильм, посвященный женщине в погонах, женщине, воспитавшей защитников Отечества, женщине, дарящей жизнь и оберегающей ее от любого врага.

На экране перекликаются сразу несколько эпох: Великая Отечественная война, события в горячих точках на Северном Кавказе и настоящее время.

В начале фильма снайпер войск НКВД уничтожает немецких оккупантов, а через несколько десятилетий ее правнук - офицер ОМОН Росгвардии ликвидирует главаря бандформирования вблизи горного аула.
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Короткометражная картина "Снайпер" была снята на базе отряда ОМОН в Московской области по сценарию старшего лейтенанта Анастасии Лотниковой. Режиссер фильма - Елена Митенко, участник и призер кинофестивалей военных фильмов (Севастопольский международный кинофестиваль "Победили вместе", французский кинофестиваль "Неделя русского кино в Бордо", победитель Международного кинофестиваля "Зилант" в Казани).

В съемках приняли участие оркестр учебного полка Центрального округа Росгвардии, воспитанники Московского президентского кадетского училища им. М.А.Шолохова, сотрудники и военнослужащие ГУ Росгвардии по Московской области, члены их семей и служебная собака Раф.

В главной роли снялась актриса Любовь Крупнова, которой 89 лет.

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