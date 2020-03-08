Сотрудники Росгвардии сняли фильм о женщинах-защитницах Отечества

На экране перекликаются сразу несколько эпох: Великая Отечественная война, события в горячих точках на Северном Кавказе и настоящее время.
В начале фильма снайпер войск НКВД уничтожает немецких оккупантов, а через несколько десятилетий ее правнук - офицер ОМОН Росгвардии ликвидирует главаря бандформирования вблизи горного аула.
Короткометражная картина "Снайпер" была снята на базе отряда ОМОН в Московской области по сценарию старшего лейтенанта Анастасии Лотниковой. Режиссер фильма - Елена Митенко, участник и призер кинофестивалей военных фильмов (Севастопольский международный кинофестиваль "Победили вместе", французский кинофестиваль "Неделя русского кино в Бордо", победитель Международного кинофестиваля "Зилант" в Казани).
В съемках приняли участие оркестр учебного полка Центрального округа Росгвардии, воспитанники Московского президентского кадетского училища им. М.А.Шолохова, сотрудники и военнослужащие ГУ Росгвардии по Московской области, члены их семей и служебная собака Раф.
В главной роли снялась актриса Любовь Крупнова, которой 89 лет.