Строительство высокоскоростной магистрали "Москва-Казань" отложено

Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Казань" отложен из-за высокой стоимости. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Пока этот вопрос отложили, так как он имеет большую финансовую емкость, и пока не подтвержден пассажиропоток", - заявил Хуснуллин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". При этом он уточнил, что строительство автомобильной дороги от Москвы до Казани "будет обязательно".

Ранее предполагалось, что будущая высокоскоростная железнодорожная магистраль "Москва-Казань" может быть продлена на Урал для появления в перспективе транзитной ж/д магистрали от Европы до Китая. Однако в 2018 году был возрожден проект строительства высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга.