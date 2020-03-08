Видеопоздравление алтайских спасателей набирает популярность в сети

Алтайские спасатели сняли трогательное видеопоздравление к Международному женскому дню.

Брутальные сотрудники МЧС выложили на снегу надпись: "С 8 марта", запустили в небо фонтаны из пожарных гидрантов и спели песню Игоря Саруханова.

- В съемке видеоклипа приняли участие более ста сотрудников МЧС. Мы всегда стараемся придумать что-нибудь необычное, чтобы поздравить наших бабушек, мам, жен, сестер и дочек, - рассказал "РГ" представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю Олег Власов. - Видео мы снимали на набережной в Нагорном парке. В этот день ее как раз припорошило мягким белым снегом. Чтобы снять красивый вид сверху, был задействован дрон. А песню спели два первых заместителя и начальники управлений.

Праздничный видеоклип набирает стремительную популярность в социальных сетях и мессенджерах. По всей стране мужчины рассылают его своим дамам как поздравительную открытку.