Минздрав Дагестана прокомментировал диагноз паломника из Мекки

В министерстве здравоохранения Дагестана опровергли информацию о пациенте с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили представители ведомства в официальном аккаунте в Instagram.

Ранее некоторые СМИ и популярные группы в социальных сетях опубликовали информацию, что у прибывшего из Мекки паломника может быть смертельно опасная инфекция. Однако, как рассказали врачи инфекционного отделения, куда был доставлен пациент, у него диагностирована обычная простуда. Таких подозрений не было изначально, так как "не было клинической симптоматики новой инфекции".

Поэтому в минздраве попросили представителей СМИ и администраторов пабликов "не нагнетать истерию вокруг коронавируса".